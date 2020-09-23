Ворам пришлось извиняться: как Высоцкий попал в курьезную ситуацию в Сочи

Ворам пришлось извиняться: как Высоцкий попал в курьезную ситуацию в Сочи
Владимир Высоцкий. Фото: Vladimir Mekler/Russian Look/www.globallookpress.com
Они решили вернуть куртку и документы артиста в знак уважения

В этом году исполнилось ровно 40 лет с тех пор, как не стало легендарного актера и исполнителя авторской песни Владимира Высоцкого. Причем широкую известность он получил еще при жизни. О забавной ситуации из прошлого вспомнили журналисты.

В 1979 г. артист приехал на отдых в Сочи и остановился в гостинице "Актер". Однако с ним тут же произошла неприятная история – украли чемодан с личными вещами и документами. Высоцкий написал заявление в милицию и вернулся в номер, где увиденное его поразило.

В гостинице он нашел свой чемодан и записку:

"Дорогой Владимир Семенович, прости, джинсы уже продали. Возвращаем куртку и документы!"

Оказывается, воры узнали, кому принадлежат украденные ими вещи и решили их вернуть в знак уважения к творчеству Высоцкого.

Удивительный случай в отеле помнят до сих пор, хотя очевидцев уже найти и не удается. "История с Высоцким передается у нас из уст в уста", – рассказывала "Комсомольской правде" пресс-атташе Анна Бальцер. А изначально об инциденте стало известно благодаря товарищу артиста Валерию Перевозчикову, который описал визит Высоцкого на курорт в книге "Живая жизнь".

Недавно стало известно, что Владимир Высоцкий встречался с умершей три недели назад Ириной Печерниковой, хотя сам в то время был женат.

Карина СИРАЗОВА

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