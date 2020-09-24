Ведущий рассказал, что игнорирование медицинской помощи однажды уже сыграло с актером злую шутку

Вчера, 23 сентября, состоялось прощание с ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым. Актер скончался из-за "воспаления легких". Однако, вполне возможно, что Борисова могли бы спасти, если бы не одно трагическое совпадение, на которое указал Андрей Малахов.

Ведущий в шоу "Прямой эфир" рассказал, что похожая история уже происходила в жизни покойного артиста. Однажды Борисов признался, что он и его супруга игнорировали посещение врачей во время ее беременности. Это привело к печальным последствиям – жена ведущего "Русского лото" скончалась во время родов. К слову, тогда актер сказал, что жалеет, что проводит мало времени со своей семьей и уделяет все внимание работе.

Вот и сам Борисов сначала отказался от медицинской помощи и не поехал в больницу. И только после того, как актеру вызвали вторую неотложку, он согласился поехать с врачами.

Напомним, что Михаил Борисов ушел из жизни 19 сентября. Ему стало плохо во время подготовки к съемкам программы.

Вчера состоялись похороны ведущего "Русского лото". Актера хоронили в открытом гробу, проститься со знаменитостью пришло много гостей.

