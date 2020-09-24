Сколько зарабатывают Соловьев и Скабеева: озвучены суммы

Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Ольга Скабеева. Кадр youtube.com
Артем Шейнин. Кадр youtube.com Маргарита Симоньян. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com Тигран Кеосаян. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущие получают от государства огромные суммы

На первом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых российских ведущих оказался Артем Шейнин. Звезда политической программы "Время покажет" за год работы на передаче получил почти 100 млн рублей. Такую информацию удалось разузнать журналистам. При этом отмечается, что российские телеканалы только по документам являются коммерческими, а по факту огромные средства на их деятельность выделяет государство.

На второй и третье строчкей разместилась пара Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна. На двоих супруги за год заработали 156 млн рублей. Напомним, Тигран ведет шоу "Международная пилорама", а Маргарита является главредом канала RT и МИА "Россия Сегодня".

Дальше идет Владимир Соловьев. За год популярному телеведущему удалось заработать 52,6 млн рублей. Также изданию The Insider стали известны заработки ведущих программы "60 минут" Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Общий доход супругов за год составил 25,7 млн рублей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, сколько зарабатывает астролог из "Давай поженимся". Выяснилось, что консультация у телеведущей стоит около 140 тыс. рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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