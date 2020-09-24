Девушка опубликовала редкие семейные кадры, трогательно поблагодарив родителей за жизнь

В отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным Анастасия Волочкова родила дочку Ариадну. Пятнадцатилетняя девушка является активной пользовательницей социальных сетей. Наследница балерины много читает и часто обсуждает книги со своими подписчиками. Но вчера на странице Ариадны в "Инстаграм" появился нетипичный пост – девушка опубликовала редкие семейные фотографии.

На снимках дочка Волочковой еще совсем малышка. Балерина и ее экс-возлюбленный держат на руках маленькую девочку и выглядят счастливыми. На других фотографиях Ариадна запечатлена в объятиях бабушки. Под публикацией девушка поблагодарила своих родителей за жизнь.

К слову, многие пользователи обратили внимание на то, как свежо и хорошо выглядит Анастасия Волочкова на снимках, а другие отметили, что девушка очень похожа на свою бабушку.

"Какая Мама прекрасная", "Вы на бабушку очень похожи", "Ариадна, ты очень красивая!!! Мама и бабушка у тебя замечательные!!!", "Какие красивые родители. Прекрасные гены передались", "Ты такая же красивая как и твои родители", – написали подписчики девушки (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что Ариадна Волочкова появилась на свет в 2005 году. Наследница звезды увлекается рисованием, поэзией, конным спортом и делает успехи на музыкальном поприще.

Ранее дочь Анастасии Волочковой объяснила, почему решила сбежать из России. Ариадна призналась, что мечтает жить во Франции.