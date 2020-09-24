СМИ: погрязший в долгах Прилучный живет в особняке друзей

СМИ: погрязший в долгах Прилучный живет в особняке друзей
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На переезде настояла Мирослава Карпович

СМИ внимательно следят за тем, как складываются отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Кажется, что у влюбленных все хорошо, а не так давно пара переехала в новый особняк с большим бассейном и камином. Однако появилась информация, что роскошный дом не принадлежит звезде "Закрытой школы". 

Близкие актера рассказали, что после развода с Агатой Муцениеце Прилучный буквально погряз в долгах. 

"Дом и машины – за все еще надо гасить кредиты. Видимо, друзья пустили пожить в своем доме", – передает слова коллеги артиста "Комсомольская правда". 

К слову, человек из окружения актера рассказал, что инициатором переезда стала новая возлюбленная Павла. Мирослава Карпович не захотела жить в доме, в котором раньше жили Муцениеце и Прилучный. Теперь дом, где когда-то были счастливы уже бывшие супруги, выставлен на торги. 

Новое место жительство актера и его избранницы достаточно большое и просторное, однако в особняке очень мало мебели. 

Ранее Павел Прилучный набросился на свою подписчицу, которая обвинила его в алкоголизме. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей