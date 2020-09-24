"Как тетя в этом": Орбакайте заплевали за смелый образ

"Как тетя в этом": Орбакайте заплевали за смелый образ
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пользователи считают, что выбранный наряд сильно "дешевит" дочь Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте любит примерять новые образы и приятно удивлять поклонников. Однако на этот раз поклонники не оценили наряд певицы, а кто-то даже не узнал наследницу Примадонны. 

Орбакайте выложила на своей странице в "Инстаграм" фото в облегающем ярко-розовом платье и бежевых лодочках. За лето, которое она провела в США, Кристина заметно загорела. Певица смотрит в камеру и улыбается. 

"Готова к труду и обороне!" – подписала публикацию артистка. 

Но далеко не всем фанатам певицы понравился такой образ. На девушку буквально набросились с критикой. "Все больше похожа на маму . Кристина это не ваш стиль. Вы как тётя в этом", "Кристиночка, я Вас обожаю, но это платье вообще Вам не идет", "Цвет платья есть. А Кристина где? Ау Кристина ты где?", "Фасон неудачный, цвет совершенно не Ваш", "Совсем не Кристина. Мы такую не знаем", "А кто это?", "Кристина, Вы потрясающая! Но этот образ дёшевит", – написали в комментариях к публикации. 

Однако нашлись и те, кто решил, что платье сидит идеально, а розовый цвет освежает артистку. 

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, как проводит время с семьей во время летних каникул в США. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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