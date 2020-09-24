Умер народный артист России

Умер народный артист России
Вячеслав Войнаровский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Оперный певец скончался на 75-м году жизни

Не стало экс-ведущего солиста оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслава Войнаровского. Эту трагическую новость подтвердили в пресс-службе храма Мельпомены. 

Как пишет РИА "Новости", народный артист России долго боролся с болезнью. Однако какой недуг был у Войнаровского, неизвестно. Дата и место прощания объявят позже. 

Певец родился в Хабаровске. Его родителями были знаменитые артисты оперетты Игорь Войнаровский и Нина Симонова, напоминает телеканал "360". С 1971 г. работал в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Со его сцены артист ушел в 2017 году. 

Артист выступал в операх "Свадьба Фигаро", "Кармен", "Евгений Онегин" и многих других. Войнаровский выходил на сцену Большого театра и других легендарных площадок. Также он был участником шоу Евгения Петросяна. 

Полина ИВАНОВА

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