Артистка вычислила недоброжелателей, но пощадила их

Яна Рудковская рассказала, как однажды ей угрожали расправой. Предпринимательнице не составило большого труда вычислить ненавистников. Выяснилось, что безработные россияне таким странным "развлечением" решили разнообразить свою жизнь. Если бы не снисходительность звезды, людей могли посадить в тюрьму.

"Там были конкретные угрозы убийства", – рассказывает знаменитость.

Продюсер также поведала, как справляется с критикой злопыхателей. Яна заявила, что просто перестала обращать внимание на потоки негатива. Звезда уверена, что хейтеры атакуют ее ради того, чтобы погреться в лучах славы.

"Прицепляются к большим именам. Если прицепятся, будет контент. Я считаю, что это паразитирование", – отметила она.



При этом бизнесвумен резко осудила тех, кто позволяет себе насмехаться над возрастом, а также направляет негатив в сторону детей.

"Зачем глумиться над возрастом? Почему я не могу ходить в купальнике? У меня хорошая фигура", – рассуждает Яна.

Сейчас знаменитости 45 лет. Она уже 13 лет счастлива в отношениях с фигуристом Евгением Плющенко. Рудковская не боится открыто говорить о том, что пара хочет завести еще одного ребенка и для этого прибегнет к услугам суррогатного материнства. Такое решение объясняется возрастом Яны – в этом году ей исполнилось 45 лет.

"У меня было несколько неудачных попыток беременности (…) Если ты сама не можешь выносить ребенка, суррогатное материнство – единственный на сегодня путь", – поделилась Яна в откровенной беседе на шоу "Алена, блин!", вышедшем на ютуб-канале Super.



В интервью также принял участие сын знаменитости, Александр Плющенко, известный многим как Гном Гномыч. Мальчик рассказал, что очень много тренируется и мечтает обойти в фигурном катании достижения своего отца.

Наследник, как и мама, осуждает злопыхателей, которые публикуют оскорбления в прессе и соцсетях. Саша даже обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой издать закон, который "запретил бы писать гадости про него и других детей".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Рудковскую высмеяли за танец. Некоторые пользователи Сети упрекнули ее в недостаточной гибкости.

