Макаревич: сорвался концерт российских звезд в поддержку белорусской оппозиции

Макаревич: сорвался концерт российских звезд в поддержку белорусской оппозиции
Андрей Макаревич. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В последний момент площадка отказалась принимать знаменитостей

Андрей Макаревич рассказал журналистам о срыве концерта, который ряд российских музыкантов хотели организовать в знак солидарности с вышедшими на протесты белорусами. Лидер группы "Машина времени" подтвердил, что мероприятие должно было пройти в одном из столичных клубов России, однако в итоге концертный зал отказался его проводить.

Речь идет о фестивале "Партизан-фест". Его проведение было запланировано на последние дни сентября, однако представители площадки, с которыми ранее договорились об организации мероприятия, в итоге поменяли свое решение и заявили, что не смогут дать зал под эту акцию. При этом часть билетов на концерт была уже продана, сообщает издание "Подъем".

Макаревич предполагает, что в сложившейся ситуации мероприятие в поддержку оппозиции Белоруссии придется проводить в онлайн-формате.


Кстати, некоторые российские звезды заняли противоположную позицию и выступили за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Знаменитости записали песню в его поддержку. Однако после этого на них обрушился поток критики.

Ольга ФЕДОРОВА

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