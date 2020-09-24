Стали известны подробности смерти Войнаровского

Стали известны подробности смерти Войнаровского
Вячеслав Войнаровский. Фото ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев
Артист оперы страдал от проблем с желудком

Сегодня не стало знаменитого оперного певца Вячеслава Войнаровского. Известно, что он долго боролся с серьезной болезнью. О вероятной причине трагедии рассказал источник, близкий к семье народного артиста.

Войнаровский страдал от целого ряда серьезных заболеваний, в том числе ЖКТ и поджелудочной железы. Однако точная причина смерти будет известна лишь после проведения экспертизы, поведали РИА ФАН.

Сын артиста Игорь Войнаровский уверен: певец умер точно не от коронавируса. Он так же сообщил о проблемах отца с желудочно-кишечным трактом. В разговоре с агентством "Интерфакс" Войнаровский-младший добавил:

"Не выдержало сердце пищевого отравления".

Вячеслав Войнаровский скончался 24 сентября. Певцу было 74 года. С 1971 г. он выступал в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Со сцены артист ушел лишь в 2017 году.

Карина СИРАЗОВА

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