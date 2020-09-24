"Виню себя": Рудковская откровенно рассказала о любовнице Плющенко

"Виню себя": Рудковская откровенно рассказала о любовнице Плющенко
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
По мнению бизнесвумен, все измены происходят из-за женщин

Яна Рудковская стала гостьей Ютуб-шоу "Алена, блин!". Там продюсер прокомментировала слухи о любовнице ее супруга Евгения Плющенко.

Слухи об интрижке фигуриста на стороне появились еще в прошлом году. По словам Рудковской, кто-то распространяет ложную информацию намеренно.

Дизайнер заявила, что все это – ложь, и она полностью доверяет звездному супругу. Яна сообщила, что они с Плющенко ничего не скрывают друг от друга. И если случится так, что Евгений найдет кого-то другого, то он сразу же скажет об этом жене.

"Он такой человек, он никогда не будет обманывать" – рассказала Рудковская.

Также бизнесвумен высказалась в целом об изменах. По мнению Яны, если муж загулял, то виной тому – поведение жены. Рудковская считает, что в этом случае именно женщина делает что-то неправильно.

"Если что-то происходит, я в первую очередь виню себя" – отметила дизайнер.

Рудковская рассказала, как однажды она рассталась с Плющенко из-за Филиппа Плейна. Немецкий модельер ухаживал за Яной, однако окончательно добиться ее не смог. Спустя некоторое время продюсер вернулась к фигуристу.

Напомним, свадьба Рудковской и Плющенко состоялась в 2009 году. В 2013 году у пары родился сын Александр, более известный как Гном-Гномыч.

Ранее появилась информация о том, что Рудковская пожаловалась на травлю. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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