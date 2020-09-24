Джигурда уверен, что девушку заставили "держать ротик на замке"

Дарья Белоусова, которую многие считают любовницей актера Михаила Ефремова, скрылась с радаров общественности две недели назад. С тех пор ее никто не может найти. По словам шоумена, исполнителя Никиты Джигурды, артистка "Современника" "слишком много знает".

По этой причине, считает Джигурда, девушку даже могли убить. Но, вполне вероятно, она находится на отдыхе вместе со своим звездным коллегой Сергеем Гармашом.

Шоумен также поведал о собственном расследовании ДТП и поделился результатами: во время выезда в центр Москвы на машине была проколота шина, поэтому винить актера в неисправности авто не имеет смысла. При этом Джигурда упомянул о некой видеозаписи, на которой видно, как некая женщина вытягивает "ножку" из машины Ефремова.

"Все и так понятно", – считает исполнитель.

В ходе его расследования выяснилось, что размер "ножки" вполне соответствует обуви Белоусовой, которая на следующий день появилась у дома Ефремова с Гармашом. После этого она загадочно исчезла.

"Как бы ее не убрали, раз она много знает", – добавил актер.



Впрочем, убежден Джигурда, Дарья – "жертва обстоятельств", которая могла бы пролить свет на истину. А сам Ефремов будто бы даже запретил своему адвокату Эльману Пашаеву "выдавать" девушку, взяв всю ответственность на себя.

Артист уверен: Белоусову заставили "держать ротик на замке", а сам Ефремов поступил, как настоящий мужчина, зная, кто стоит за всеми протестующими против его кандидатуры на должность худрука "Современника" после смерти Галины Волчек.

"Они и ответственны за эту заказуху", – заявил шоумен в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее Джигурда заявил, что доказательства о причастности Ефремова в смертельному ДТП являются "неподлинными".