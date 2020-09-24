Инфицированная Пугачева едва не умерла после операции

Инфицированная Пугачева едва не умерла после операции
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Примадонна пошла на радикальные меры ради красоты

Многие звезды российского шоу-бизнеса борются с лишним весом, причем некоторые из них делают это годами. Исключением не стала и Алла Пугачева, но однажды это чуть не стоило ей жизни. Об этом поведал врач-диетолог Алексей Ковальков.

По словам специалиста, несколько лет назад певице сделали неудачную липосакцию и занесли во время операции серьезную инфекцию:

"Она чудом осталась жива".

Кавальков добавил, что с тех пор Примадонна терпеть не может врачей. Однако добиться желаемой фигуры легендарной артистке все же удалось. Врач поделился на своем Ютуб-канале, что результата ей помогли добиться зарубежные медики – сам он с ней не работал.

Сейчас 71-летняя артистка выглядит значительно моложе своего возраста, отмечают поклонники. Однако ходят слухи, что Пугачева увлеклась косметическими процедурами, из-за чего она становится все меньше похожей на себя.

А недавно Примадонна напугала своим состоянием здоровья. Очевидцы отметили, что артистка с трудом ходит.

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Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Роза Сябитова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Надежда Бабкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Ольга Картункова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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