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Внезапная смерть дочери прославленного актера Владимира Конкина Софии шокировала всю семью. О перенесенной утрате высказалась племянница покойной Дарья Конкина. Девушка призналась, что сначала не поверила в произошедшее.
Два дня назад стало известно о том, что София оказалась по невыясненным причинам на дне бассейна в одном из фитнес-центров Москвы. Согласно приведенным данным, она находилась там примерно три минуты. Оказанная ей экстренная помощь дала свои плоды – Конкина вновь стала дышать, но не пришла в сознание. Ее пришлось госпитализировать.
Дарья узнала об инциденте одной из первых. Вскоре ей позвонил один из сотрудников фитнес-центра и сообщил о произошедшем. Сначала она не поверила, так как знала, что ее родственница прекрасно плавает. Девушка не понимала, как такое могло произойти.
"Сначала я подумала, что это какие-то мошенники. Ведь она очень хорошо плавает", – сообщила племянница покойной.
Схожего мнения придерживались остальные члены семьи. Лишь сутки спустя они поняли, что речи об аферистах быть не может – София находится в реанимации. Утром Дарья проверила телефон и получила сообщение от своего дяди: у нее остановилось сердце.
"Не хочется в это верить, но это произошло", – рассказала Дарья в интервью "Пятому каналу".
Софья Конкина скончалась в 32 года. Причиной смерти стал отказ почек, вызванный ухудшением состояния после инцидента.
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