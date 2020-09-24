Многие отметили сходство во внешности артистки и ее наследницы

Надежда Бабкина в личном инстаграм-аккаунте показала, как выглядит ее 7-летняя внучка Вера. В этом году девочка пошла в первый класс.

Артистка опубликовала коллаж, на левой стороне которого – ее детская фотография, а справа – фотография Веры.

"Похожи?" – поинтересовалась Бабкина.

Многие подписчики отметили, что сходство девочки со звездной бабушкой действительно есть.

"Одно лицо" – написал один из пользователей Сети.

Помимо Веры, у Надежды Георгиевны есть еще двое внуков – 10-летний Георгий и 5-летняя Марфа. Дети появились от сына певицы Данилы.

Сообщается, что артистка принимает активное участие в воспитании детей. Она не только проводит с ними время, но и помогает финансово, передает "Экспресс Газета".

Так, обучение внуков в элитной гимназии обходится Бабкиной в 700 тыс. рублей. Однако певица не жалеет на наследников денег, ведь, по ее мнению, вложения в образование в будущем окупятся.

Напомним, в данный момент Надежда Бабкина состоит в гражданском браке с Евгением Гором. Знакомство артистов произошло в 2003 году в Саратове. Тогда Евгений участвовал в Первом Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, который судила певица. Молодой исполнитель поразил Бабкину, поэтому она предложила ему сотрудничество. Через некоторое время между ними завязался роман.

Ранее появилась информация о том, что Бабкина появилась на прощании с ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым.