Юморист заявил, что всегда будет помнить о друге

Евгений Петросян столкнулся с тяжелой потерей. Ушел из жизни друг юмориста – оперный певец и актер Вячеслав Войнаровский. Ему было 74 года.

Об этом Евгений Ваганович сообщил на своей инстаграм-странице. Артист опубликовал архивное фото с Вячеславом Игоревичем. К посту Петросян добавил трогательный рассказ о знакомстве с товарищем и о его заслугах.

"Человек необыкновенного таланта, сочетавший в себе высокое оперное искусство с юмористическим жанром театральной эстрады" – такими словами Петросян вспомнил Войнаровского.

Юморист рассказал, что с Вячеславом Игоревичем они начали сотрудничать в далеком 1980-м году. С 2003 по 2013 годы Войнаровский регулярно снимался в "Кривом зеркале", художественным руководителем которого был Петросян. С 2014 по 2016 артист был частью "Петросян-Шоу".

"Ушел от нас наш товарищ, и нам очень горько на душе" – поделился своими чувствами Евгений Ваганович.

Он отметил, что никогда не забудет талантливого друга. Также Петросян пообещал, что будет вспоминать о Войнаровском в своих передачах и актерских разговорах.

На вопрос одной из подписчиц, умер ли оперный певец от коронавируса, юморист ответил отрицательно.

Ранее появилась информация о том, из-за чего умер Вячеслав Войнаровский. Сообщается, что он долгое время боролся с серьезной болезнью.