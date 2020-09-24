Болезнь разлучила Пегову с партнером

Болезнь разлучила Пегову с партнером
Ирина Пегова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актрисе приходится тренироваться одной

Участница "Ледникового периода" Ирина Пегова сообщила своим подписчикам, что осталась одна. В личном инстаграм-аккаунте актриса выложила видео, где ее коллеги активно тренируются на льду, а она сидит на трибуне.

Партнером Пеговой по шоу является Алексей Тихонов. Дело в том, что фигурист заболел, поэтому он отсутствует на тренировках.

"А я одинокая, несколько дней одинокая" – пожаловалась Ирина.

42-летняя актриса пожелала своему партнеру скорейшего выздоровления. Также она отметила, что с нетерпением ждет встречи с ним.  

Артистка призналась, что ей надоело выходить на лед в одиночку.

"Скучаю по парному катанию" – заявила она.

Подписчики Пеговой поддержали ее и пожелали удачи на предстоящих выступлениях.

"Удачи! Победы! Партнер у вас топовый, а вы упорная, талантливая, пластичная" – подбодрил Ирину один из пользователей Сети.

Напомним, шоу "Ледниковый период" вышло в эфир 11-го сентября после трехлетнего перерыва. В нем принимают участие 11 пар. Проектом руководит известный фигурист Илья Авербух, а судейский состав по традиции возглавляет тренер Татьяна Тарасова.

Помимо Ирины Пеговой и Алексея Тихонова, в проекте участвуют Ольга Бузова, Влад Топалов, Роман Костомаров, Регина Тодоренко, Влад Соколовский и другие. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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