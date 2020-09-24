Супруга Тарзана пустилась во все тяжкие после скандала с его изменой

47-летняя исполнительница Наташа Королева опубликовала на своей странице в соцсетях весьма неоднозначную видеозапись, которую многие подписчики не смогли оценить по достоинству. Звездная певица поет на камеру, ничуть не стесняясь своих форм – Королева специально делает акцент на своем декольте.

Некоторые подписчики отнеслись к Наташе с пониманием: мол, у всех бывают трудности в жизни: некоторые пытаются забыться в спиртном, другие окружают себя новыми друзьями. А после прогремевшего скандала с изменой мужа, который недавно сознался в грехе, она решила отдаться творчеству, будто бы бросившись в крайность из-за супружеской неверности.

Впрочем, многие пользователи раскритиковали Наташу за ее пышную грудь, продемонстрированную крупным планом. На ролике певица подтанцовывает в красном платье, показывая, кроме своего бюста, ярко накрашенные губы и наклеенные ресницы.

"Дааа... Наталья, вы становитесь примитивной с такими песнями, пожалуйста, вернитесь, прежняя, какой мы вас любим", "Понятно, к чему все эти диалоги, про измену мужа, продвигают новую песенку. Сын страдает от ваших этих шоу", "Прожитые годы с Тарзаном наложили свой отпечаток на интеллект, что поделать – имеем то, что осталось", "Как же низко пала ваша семья, Наталья, никогда не ожидала от вас такого", "Осталось только раздеться", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Впрочем, Королева действительно тяжело переживает супружескую измену. Она призналась, что старается чаще видеться с близкими, с которыми можно выпить и обсудить все проблемы.