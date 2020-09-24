"Куча клоунов": Фадеев грубо высказался о российском телевидении

"Куча клоунов": Фадеев грубо высказался о российском телевидении
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкант считает, что необходимо уволить все руководство ТВ-каналов

Современное телевидение продолжает существовать лишь по инерции благодаря отдельным категориям людей, которые привыкли ему верить. Такое заявление сделал продюсер Максим Фадеев, раскритиковавший отечественные телеканалы.

Артист уверен, что фактические современные телевизионные компании – лишь "симуляция" процесса, а сам формат прекратил существовать несколько лет назад. Остались лишь те, кто пожинают жалкие остатки в надежде "оттяпать" средства, выделяемые государством.

"Сидят и пилят последние возможности. Вы поймите, что телевидения сегодня нет. Единственное централизованное телевидение – это "Ютуб", где можно посмотреть все, что угодно. А не то, что тебе будет рекомендовать какой-нибудь редактор", – считает артист.

Когда государство поймет, что у телеканалов уже нет никакого влияния, то прекратит выделять средства на их существование, убежден Фадеев. Пока что все, что можно предложить телезрителям  – политические программы и жестокость.

"Телевидение все еще имеет смысл для политических задач. Это единственное. Остались люди, которые верят телевидению по инерции... Нам приходится обсуждать все это с кучей клоунов. Нас принимают за идиотов, и я не понимаю, почему",– поделился мыслями продюсер на ЮТуб-канале Metametrica.

Если кто-то пожелает спасти телевидение, то, в таком случае, уверен Фадеев, необходимо поменять все руководство.

"Я взял бы новое руководство из каких-нибудь западных каналов, у которых есть школа. У нас школы нет – она была у СССР. Но у СССР было все", – заявил Фадеев.

Ранее Максим Фадеев назвал скандал вокруг ДТП с Михаилом Ефремовым "сатанинской пляской".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

николай Сёмин
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...полностью согласен, я и многие, многие мои знакомые, телевиденее стало просто помойкой, одна застарелая реклама, которая повторяется годами с перерывом, одно и тоже, годами, это тупость руководителей, которые нас держат за дураков, а дураков , как известно, нужно искать в зеркале. Они просто ошалели от своих зарплат, и плевать им, что там в голубом глазу, гнать их надо той самой метлой всех с тв.А артисты, вы посмотрите, ну просто уработались в доску, прям до изнеможения, а бедные какие, так и хочется им мелочишки подкинуть на проживание, а Домогаров!!!!, я не буду выступать перед этим быдл
Павел Титов
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Какая страна такое и телевидение. Ненависть , зависть, тупость , взяточничество от правительства до низов .
Александр Жуков
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Ну других-то клоунов у государства для народа нет. А те что есть, совершенно профнепригодны. Зомбоящик стремительно теряет позиции ещё и из-за интернета -- любой фильм без рекламы, новости поданные с разных точек зрения, подлинные события оставляющие далеко позади выморочные ток-шоу... я не смотрю зомбоящик уже не знаю сколько лет. И никакого желания это сделать.
Алла Хлебникова
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Совершенно верно!У самих тяму не хватает,то хотя бы у загнивающего Запада слямзили.да и руководство заодно пригласили бы.
Евгений Шардаков
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А чё так резко-то господин Фадеев. По тропинкем Макаревича решил пробежаться. Запад похвалил. Думаешь зачтётся?
А они вряд ли забыли, что ты их музыку называл жвачкой
Михаил Орлов
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Согласен. ТВ превратилось в откровенную помойку, посмотреть телевизор, все-равно что в мусорном бачке покопаться. <цензура> не спроста это. Вряд-ли это можно объяснить тем, что разучились работать.Просто это кому-то нужно. Скорее всего тупо, не напрягаясь пилят бабки выделенные из бюджета. То-что мы видим на экране показывает степень морального разложения руководства ТВ и то какими они хотят видеть своих зрителей.
Иван Чуйкин
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Лев Карев
У нас все не очень здорово. Но интеллект этого музыканта вряд ли достаточен даже для правильного названия проблем. Главное сейчас не скатиться в очередную перестройку. В СССР была масса проблем, но развалив его мы сделали гораздо хуже. Сейчас чуть-чуть выползли из того <цензура>, в которое влезли, и находимся в состоянии не очень устойчивого равновесия. Был развернутый комментарий о том, что нужно возрождать истинный гуманизм, нравственность и духовность в людях. Наверно и в себе каждый должен это возрождать. И демократия, здесь, кстати, является не целью, а средством, причем не единственным...
Сейчас цензуры еще больше чем в СССР, все пропускается через фильтр кремля. Два месяца идут митинги в Хабаровске и не на одном канале не показали и это можно продолжать бесконечно. ТВ- это одна грязь.
Лев Карев
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У нас все не очень здорово. Но интеллект этого музыканта вряд ли достаточен даже для правильного названия проблем. Главное сейчас не скатиться в очередную перестройку. В СССР была масса проблем, но развалив его мы сделали гораздо хуже. Сейчас чуть-чуть выползли из того <цензура>, в которое влезли, и находимся в состоянии не очень устойчивого равновесия. Был развернутый комментарий о том, что нужно возрождать истинный гуманизм, нравственность и духовность в людях. Наверно и в себе каждый должен это возрождать. И демократия, здесь, кстати, является не целью, а средством, причем не единственным...
Сергей Пономарев
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Это касается не только телевидения.
Виталий Уткин
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...Корень всех проблем России — в отсутствии понимания людьми смысла своих жизней.

Истинную духовность, нравственность и гуманизм вот что надо возрождать.

Наша будущая жизнь будет зависеть от каждого в отдельности.

Нельзя вводить Демократические принципы в среду дегенератов, примитивов.

Демократия — это власть народа. Но для того, чтобы осуществлять разумное правление, менталитетом этого народа должна быть истинная нравственность. Большинство же российского народа исповедует пьянство и фашистские <цензура>.
Лишь “окультурив” народ за несколько лет можно ждать динамики выхода из кризиса развития
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