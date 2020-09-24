Музыкант считает, что необходимо уволить все руководство ТВ-каналов

Современное телевидение продолжает существовать лишь по инерции благодаря отдельным категориям людей, которые привыкли ему верить. Такое заявление сделал продюсер Максим Фадеев, раскритиковавший отечественные телеканалы.

Артист уверен, что фактические современные телевизионные компании – лишь "симуляция" процесса, а сам формат прекратил существовать несколько лет назад. Остались лишь те, кто пожинают жалкие остатки в надежде "оттяпать" средства, выделяемые государством.

"Сидят и пилят последние возможности. Вы поймите, что телевидения сегодня нет. Единственное централизованное телевидение – это "Ютуб", где можно посмотреть все, что угодно. А не то, что тебе будет рекомендовать какой-нибудь редактор", – считает артист.

Когда государство поймет, что у телеканалов уже нет никакого влияния, то прекратит выделять средства на их существование, убежден Фадеев. Пока что все, что можно предложить телезрителям – политические программы и жестокость.

"Телевидение все еще имеет смысл для политических задач. Это единственное. Остались люди, которые верят телевидению по инерции... Нам приходится обсуждать все это с кучей клоунов. Нас принимают за идиотов, и я не понимаю, почему",– поделился мыслями продюсер на ЮТуб-канале Metametrica.

Если кто-то пожелает спасти телевидение, то, в таком случае, уверен Фадеев, необходимо поменять все руководство.

"Я взял бы новое руководство из каких-нибудь западных каналов, у которых есть школа. У нас школы нет – она была у СССР. Но у СССР было все", – заявил Фадеев.

Ранее Максим Фадеев назвал скандал вокруг ДТП с Михаилом Ефремовым "сатанинской пляской".