Артист показал совместное фото

Совсем недавно Прохор Шаляпин расстался с Татьяной Дэвис – канадской миллионершей, но уже проводит время в компании другой спутницы. Снимок из ресторана опубликовал сам певец.

На фотографии артист сидит рядом с 56-летней Жанной Эппле, обнимая ведущую за плечо. Звезды улыбаются и смотрят в камеру.

В Инстаграм-историях Шаляпин рассказал, что его пригласили в ресторан в качестве жюри на музыкальный конкурс. Кстати, на видео он был со своей бывшей возлюбленной Ларисой Копенкиной. Вероятно, и ее, и Эппле также позвали для участия в мероприятии.

"Красивая пара! Серьезно!"

– тут же отреагировали подписчики на совместное фото.

Напомним, что последние месяцы Шаляпин встречался с 40-летней Дэвис. Как писали СМИ, миллионерша оплачивала их совместные путешествия и дарила артисту дорогие подарки.

Казалось, Шаляпин наконец настроен серьезно, однако отношения на расстоянии влюбленным поддерживать не удалось, а в Канаду певец переезжать отказался.

Впрочем, несмотря на разрыв, он умудрился уговорить бывшую переписать на него недвижимость на 70 млн рублей.