Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Совсем недавно Прохор Шаляпин расстался с Татьяной Дэвис – канадской миллионершей, но уже проводит время в компании другой спутницы. Снимок из ресторана опубликовал сам певец.
На фотографии артист сидит рядом с 56-летней Жанной Эппле, обнимая ведущую за плечо. Звезды улыбаются и смотрят в камеру.
В Инстаграм-историях Шаляпин рассказал, что его пригласили в ресторан в качестве жюри на музыкальный конкурс. Кстати, на видео он был со своей бывшей возлюбленной Ларисой Копенкиной. Вероятно, и ее, и Эппле также позвали для участия в мероприятии.
"Красивая пара! Серьезно!"
– тут же отреагировали подписчики на совместное фото.
Напомним, что последние месяцы Шаляпин встречался с 40-летней Дэвис. Как писали СМИ, миллионерша оплачивала их совместные путешествия и дарила артисту дорогие подарки.
Казалось, Шаляпин наконец настроен серьезно, однако отношения на расстоянии влюбленным поддерживать не удалось, а в Канаду певец переезжать отказался.
Впрочем, несмотря на разрыв, он умудрился уговорить бывшую переписать на него недвижимость на 70 млн рублей.
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики