Бросивший миллионершу Шаляпин появился в ресторане с новой спутницей

Бросивший миллионершу Шаляпин появился в ресторане с новой спутницей
Прохор Шаляпин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист показал совместное фото

Совсем недавно Прохор Шаляпин расстался с Татьяной Дэвис – канадской миллионершей, но уже проводит время в компании другой спутницы. Снимок из ресторана опубликовал сам певец.

На фотографии артист сидит рядом с 56-летней Жанной Эппле, обнимая ведущую за плечо. Звезды улыбаются и смотрят в камеру.

В Инстаграм-историях Шаляпин рассказал, что его пригласили в ресторан в качестве жюри на музыкальный конкурс. Кстати, на видео он был со своей бывшей возлюбленной Ларисой Копенкиной. Вероятно, и ее, и Эппле также позвали для участия в мероприятии.

"Красивая пара! Серьезно!"

– тут же отреагировали подписчики на совместное фото.

Напомним, что последние месяцы Шаляпин встречался с 40-летней Дэвис. Как писали СМИ, миллионерша оплачивала их совместные путешествия и дарила артисту дорогие подарки.

Казалось, Шаляпин наконец настроен серьезно, однако отношения на расстоянии влюбленным поддерживать не удалось, а в Канаду певец переезжать отказался.

Впрочем, несмотря на разрыв, он умудрился уговорить бывшую переписать на него недвижимость на 70 млн рублей.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей