Телеведущий будет работать на корпоративах

Новости о том, что у Бориса Корчевникова серьезные проблемы со слухом и возможность рецидива опухоли головного мозга, очень напугали поклонников. Сам телеведущий никак не комментирует сплетни, однако промоутер Евгений Морозов рассказал, что сейчас Корчевников активно ищет подработку, потому что ему нужны деньги на лечение.

Мужчина рассказал, что Корчевников снова хочет вернуться к работе на корпоративах. К слову, раньше работа ведущего шоу "Судьба человека" на мероприятиях обходилась заказчикам в 300 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда". Но, по словам промоутера, работать со звездой "Кадетства" весьма непросто, потому что ведущий часто отказывался от корпоративов в последний момент.

"В пору ведения "Прямого эфира" он был настолько занят, что порой в последний момент отказывался от мероприятия, а нам приходилось ломать голову, как объясниться с заказчиком", – поделился Морозов.

Лечение в Германии обходится ведущему очень дорого. За одно обследование Борис Корчевников отдает около 10 тысяч евро. Именно поэтому в СМИ и предположили, что появляться на корпоративах телеведущий будет, чтобы заработать на лечение.

Напомним, что ранее ведущий рассказал, что поездка в Турцию заставила его задуматься о смерти.