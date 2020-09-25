Артист не мог смириться с крушением карьеры и пустился во все тяжкие

Жуткая история, которая произошла в жизни Андрея Мерзликина 15 лет назад, перевернула его мировосприятие. Актер, прославившийся ролью Ошпаренного в нашумевшем фильме "Бумер", после пика популярности столкнулся с проблемами в работе. В крупные кинопроекты его больше не звали.

Какое-то время Андрею удавалось совмещать кино и театр. Но в итоге Армен Джигарханян, под руководством которого служил Мерзликин, решил, что актеру ближе работа на экране, и перестал предлагать ему интересные роли. Однако и кинорежиссеры редко вспоминали о звезде "Бумера".



Разваливающаяся карьера загнала Мерзликина в депрессию. Артист стал прикладываться к бутылке и пренебрегать требованиями безопасности. В итоге одна из увеселительных посиделок закончилась страшной аварией. Компания села в машину поехала прокатиться по столице. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение набережной. Машина вылетела в Москву-реку и начала тонуть, напоминает детали происшествия издание "Домашний очаг"

Чудом никто не пострадал – люди успели выбраться и дождались приезда спасателей. Прибывшая на место бригада посоветовала счастливцам сходить в храм. Этот день стал поворотным в судьбе Мерзликина. Андрей стал часто посещать службы, и его жизнь постепенно наладилась, от режиссеров стали поступать интересные предложения.

Сейчас артист счастлив в браке с актрисой Анной Осокиной. Андрей считает себя воцерковленным человеком, у его даже есть личный духовник.