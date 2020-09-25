Знаменитость проводит отпуск в Турции

Анфиса Чехова вновь порадовала аудиторию откровенными кадрами. На этот раз звезда телеэкрана и "Инстаграм" сфотографировалась в роскошной ванной комнате с каменными сводами. Шикарное место для купания отделано мрамором.

Телеведущая позирует спиной – она присела на край джакузи. Из одежды Анфиса оставила только один элемент нижнего белья. Знаменитость улыбается, в ее руке – бокал с красным вином.

"Я так хотела порадовать 35% моей мужской аудитории", - подписала снимок теледива.

В комментариях к посту Чехова рассказала, что такие превосходные интерьеры находятся в ее номере в турецком отеле. Судя по геолокации, телеведущая отдыхает на территории одного из национальных парков Турции.

Многочисленные поклонники (а у Анфисы 1,7 млн подписчиков) не могли пройти мимо свежего кадра. Фото сделано при приглушенном освещении, дополнительное очарование снимку придают горящие свечи. Общая композиция фотографии навевает мысли о древнегреческих богах.

"О, Боги... Вот это красота... Да простят меня фитоняшки.... Но женская сексуальность...Вот она… Анфиса...продолжай...", "Классная фотография", "Богиня!", "Боже, как красиво!", "Красота спасет мир! Нобеля Анфисе!", – восторгаются фанаты в комментариях.

Стоит отметить, что Чехова частенько балует поклонников откровенными кадрами. Недавно "Утро.ру" показывало постельные снимки телеведущей.