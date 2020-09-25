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Принцесса Евгения, внучка Елизаветы II, сообщила поклонникам, что ждет первенца. Эту радостную новость она рассказала в "Инстаграм".
При этом ребенок принцессы Евгении будет девятым правнуком королевы Великобритании и 11-м в очереди на престол. Однако у малыша не будет титула.
Елизавета II и принц Филипп рады прибавлению в семействе. Младшая дочь принца Эндрю сыграла свадьбу с бизнесменом Джеком Бруксбэнком в 2018 году, напоминает "МИР24".
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