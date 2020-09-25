Елизавета II в девятый раз станет прабабушкой

Прибавления в королевской семье ждут в начале 2021 года

Принцесса Евгения, внучка Елизаветы II, сообщила поклонникам, что ждет первенца. Эту радостную новость она рассказала в "Инстаграм".

При этом ребенок принцессы Евгении будет девятым правнуком королевы Великобритании и 11-м в очереди на престол. Однако у малыша не будет титула. 

Елизавета II и принц Филипп рады прибавлению в семействе. Младшая дочь принца Эндрю сыграла свадьбу с бизнесменом Джеком Бруксбэнком в 2018 году, напоминает "МИР24"

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей