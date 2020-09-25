Артист предупредил об опасности коронавируса

С наступлением осени число заболевших COVID-19 вновь начало увеличиваться. Прохор Шаляпин снял злободневное видео о важности средств индивидуальной защиты. В ролике артист сидит в рядом с Ларисой Копенкиной и очень сильно кашляет.

Задыхаясь от кашля, Прохор рассказал, что он пьет дорогие лекарства, чтобы не заразиться коронавирусом. Еще здоровая Калашникова в шутку заявляет, что никакого COVID-19 нет, его просто кто-то придумал. И сразу после этого девушка тоже начинает сильно кашлять.

"Зараза никуда не ушла – мы должны это осознать! К тому же грядет традиционный сезонный грипп! Давайте соблюдать элементарные меры : маски/дистанция дезинфекция рук, чтобы нас всех снова не закрыли по домам!" – обратился Шаляпин к поклонникам.

Однако некоторые подписчики не оценили заботу Прохора. Особенно им не понравилось то, в какой форме Шаляпин попытался привлечь внимание к инфекции. "Вот кому делать нечего!", "Шуты гороховые", "Дураки Вы?!", "В чем смех-то?", "Оно и видно, как в соблюдаете..." – написали в комментариях.

Напомним, что ранее Шаляпин после разрыва с миллионершей пришел в ресторан с новой спутницей.