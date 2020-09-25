Стали известны подробности похорон певца

Сын Вячеслава Войнаровского сообщил о том, что покойного артиста собираются кремировать. По предварительной информации, прощание с оперным певцом пройдет в понедельник, 28 сентября.

Игорь Войнаровский намерен посетить Троекуровское кладбище, чтобы назначить точное время похорон, передает ФАН.

"По гражданской панихиде еще ничего не решили" – отметил наследник артиста.

Напомним, Вячеслав Войнаровский ушел из жизни 24 сентября в возрасте 74-х лет. Он долгое время страдал от проблем с желудком.

Ранее о потере друга и коллеги высказался Евгений Петросян. На своей инстаграм-странице юморист почтил память Вячеслава Игоревича теплыми словами.

Некоторое время назад скончалась известная певица Валентина Легкоступова, которую также кремировали сразу после похорон.