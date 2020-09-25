Телеведущая участвует в новом шоу

Лариса Гузеева является ведущей программы "На дачу!". Несколько дней назад телеведущая объявила о том, что съемки сезона завершены. Однако в недавних "сторис" артистки появились свежие записи съемочного дня.

Звезда "Давай поженимся" сообщила, что съемки передачи пришлось возобновить. По словам Ларисы Гузеевой, программа продлена на один выпуск "по просьбам трудящихся".

Телеведущая сравнила себя и свою команду с артистами, которые завершили карьеру, но продолжают гастролировать.

"Мы как российские поп-звезды – всем объявили, что уходим с эстрады, но все никак не уйдем" – пошутила она.

Программа "На дачу!" рассказывает зрителям о том, как привести в порядок дом и облагородить участок своими руками. Лариса Гузеева вместе с соведущей Наташей Барбье встречается с различными экспертами, которые дают ценные советы и проводят мастер-классы.

Отмечается, что участие в новой передаче приносит телезвезде удовольствие. Однако не всегда все проходит гладко – недавно Гузеева получила травму. Она сильно порезала палец. Артистке оказали своевременную помощь, поэтому в скором времени Лариса Андреевна вернулась к работе.

Ранее появилась информация о том, что дочь телеведущей Ольга использует звездную мать в корыстных целях.