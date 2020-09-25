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На своей инстаграм-странице Ирина Круг опубликовала фотографию младшего сына. Сегодня Андрей отмечает свой седьмой по счету День Рождения.
Счастливая мать трогательно поздравила именинника.
"С Днём Рождения, сынок, любимчик" – написала певица в личном микроблоге.
На снимке улыбающийся ребенок позирует на фоне фонтана, держа в руках собаку.
Многие подписчики Ирины присоединились к поздравлениям, послав в адрес Андрея теплые комплименты и пожелания.
"Пусть растет здоровым, успешным, счастливым человеком" – напутствовал один из пользователей Сети.
Комментаторы отметили, что время летит крайне быстро. Вроде только недавно поклонники узнали о пополнении в семье Ирины Круг, как уже Андрей подрос.
Напомним, на данный момент исполнительница русского шансона состоит в браке с Сергеем Белоусовым. В 2013 году у пары родился сын Андрей. Помимо него, у Ирины есть еще двое детей.
Старшая дочь Марина родилась в первом, достаточно раннем браке певицы.
Второй ребенок Ирины Круг, 18-летний сын Александр, появился от популярного шансонье Михаила Круга. В 2002 году певица овдовела – ее супруга убили неизвестные. Инцидент произошел в их доме.
Ранее Ирина Круг показала фото 25-летней наследницы Марины. По мнению интернет-пользователей, девушка очень похожа на звездную мать.
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