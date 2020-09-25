Соседов умоляет не закрывать шоу Малахова и Кудрявцевой

Соседов умоляет не закрывать шоу Малахова и Кудрявцевой
Сергей Соседов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкальный критик считает, что обсуждение личной жизни звезд необходимо обществу

После скандала в семье Наташи Королевой стали всерьез говорить о закрытии популярных ток-шоу на федеральных каналах, в которых обсуждается личная жизнь звезд. Под раздачу попали программы Андрея Малахова, Дмитрия Борисова и Леры Кудрявцевой. Однако нашлись и те, кто выступил против этой инициативы.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что подобные шоу просто необходимы обществу, ведь они затрагивают важные социальные темы. А самое главное – они интересны людям.

В скандальной программе об измене Сергея Глушко нет ничего плохого, ведь неверность новостью ни для кого не является, считает критик, который сам часто бывает в студиях подобных шоу.

А вот люди, которые предлагают закрывать ток-шоу, вызывают у Соседова вопросы. По его мнению, такие мысли глупы и возникают исключительно от безделия, передает "Собеседник". Критик заключил:

"Такие предложения выдвигаются от безделья, от пресыщенности".

Напомним, что о закрытии шоу высказался Общественной палаты РФ Александр Малькевич. А вот Наташа Королева, угодившая в скандал, не была настроена так радикально.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
Ответить
Им бы издохнуть прямо в эфире!!!!!!!!И Волочковой и Кудрявцевой.Берковой,Борисовой Собчак!!!<цензура> и наркоманы на экране учат жить???????????????
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