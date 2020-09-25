Телеведущая против того, чтобы выносить все напоказ

В 2015 году Яна Чурикова развелась с третьим супругом Денисом Лазаревым. Никакого громкого скандала вокруг этого события не последовало.

Телеведущая осталась признательна бывшему мужу за то, что он не вынес сор из избы.

"Это история, которая прошла максимально тихо. За это я благодарна своему бывшему мужу" – призналась Чурикова.

Ведущая "Фабрики звезд" отметила, что не хотела бы выносить подробности личной жизни на всеобщее обозрение. В отличие от других звезд, которые создают из развода настоящее шоу, Яна и Денис разошлись мирно и тихо, передает "Вокруг ТВ".

Чурикова поделилась своими мыслями по поводу тренда на громкие расставания. По мнению телезвезды, некоторые пары специально привлекают к себе внимание, желая таким образом пропиариться. При этом СМИ охотно смакуют подробности разлада в семье какой-либо известной персоны.

"У них это как роль, как часть жизни" – подметила Яна.

Однако есть примеры в российском шоу-бизнесе, когда звездная пара не стремится к наигранности и пиару, а лишь сообщает о расставании постфактум. Сюда ведущая отнесла Полину Гагарину и Дмитрия Исхакова.

Напомним, первым избранником Яны Чуриковой был Григорий Алексанян. С ним ведущая познакомилась еще тогда, когда работала на телеканале MTV. Спустя три года гражданского брака пара рассталась.

Вторым супругом Чуриковой стал телеведущий и режиссер Иван Цыбин. Эти отношения также закончились разрывом.

Третий муж Яны – бизнесмен Денис Лазарев. В браке у них появилась дочь Таисия.