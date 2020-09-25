Обездвиженную Валерию забрали на "скорой": Пригожин дал объяснение

Обездвиженную Валерию забрали на "скорой": Пригожин дал объяснение
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица подхватила вирус

Валерию на каталке погрузили в машину скорой помощи. Таким видео поделился ее друг Виктор Дробыш. Состояние певицы тут же обеспокоило ее поклонников – продюсера завалили вопросами. Журналисты связались с мужем звезды Иосифом Пригожиным, который разъяснил ситуацию.

По его словам, супруга заразилась каким-то вирусом и страдала от него целые сутки. Кроме того, у Валерии была температура под 40 градусов и озноб.

"Плохо было так, что она двигаться не могла",

– поделился Пригожин. Продюсер уточнил в разговоре с "Пятым каналом", что заболела артистка прошлым летом. Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

На видео можно заметить, что звезда действительно выглядит ослабшей. Однако несмотря на болезнь Валерия умудрилась спеть свой хит "Часики", пока работники "скорой" везли ее к машине.

Дробыш же опубликовал пост, чтобы выразить свое восхищение артисткой. "С песней по жизни. Как же я, все-таки люблю эту сильную, красивую женщину", – написал он, уточнив, что чувства испытывает к ней исключительно дружеские.

Недавно Иосиф Пригожин вмешался в скандал с Наташей Королевой и Сергеем Глушко.

Карина СИРАЗОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
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Голодает от безденежья!!!!!!!!!!!Не дай бог умрет!!!!!!!
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