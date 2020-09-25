Звезда Comedy Woman вышла на прогулку без белья

Звезда Comedy Woman вышла на прогулку без белья
Надежда Сысоева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка показала фото в обтягивающем платье

Надежда Сысоева снялась в смелом образе. Звезда Comedy Woman прогулялась в наряде из тонкой ткани, причем бюстгальтера на артистке не было. Кадры с осенней фотосессии она опубликовала в "Инстаграм".

Актриса позировала около забора, прутья которого оплетали растения. Несмотря на пасмурную погоду, как можно судить по снимку, на Сысоевой было лишь легкое платье-комбинация бежевого цвета, которое также часто называют "голым".

"На этом фото я напоминаю себе собаку. Борзую ! типо "осень там",

– подписала снимки артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Подписчики снова принялись критиковать звезду за худобу, хотя она не раз говорила, что за диетах не сидит и выглядит так из-за особенностей своей фигуры.

"Наденька кушайте хорошо пожалуйста! Чтобы мы за Вас не переживали", "У Тебя ребра скоро из кожи выйдут, а потом до кучи в обморок Упадешь", – написали обеспокоенные поклонники.

Впрочем, некоторые не стали акцентировать внимание на худобе Сысоевой и просто похвалили осенние снимки: "Нереально шикарная", "Великолепная стройняшка!", "Красивая".

Недавно стало известно, что Comedy Woman, благодаря которому и стала популярной Сысоева, закрыли. Теперь актриса занимается сольными проектами. Так например, сейчас она снимается в фильме "Дракулов".

Карина СИРАЗОВА

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