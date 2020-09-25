Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
На данный момент Кристина Орбакайте находится с семьей в Бруклине. В личных соцсетях певица показала, как проводит свободное время.
В своем инстаграм-аккаунте Орбакайте выложила видео, как она вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой катается на лодке.
"У нас небольшое путешествие" – рассказала Кристина.
Пока певица записывала видео для подписчиков, ее супруг активно греб веслом. В "сторис" дочь Аллы Пугачевой показывала местные красоты, параллельно делясь своими впечатлениями.
"Красивая семья" – отметил один из пользователей Сети.
Напомним, первым избранником Кристины Орбакайте стал Владимир Пресняков-младший. У них родился сын Никита. В 1997 году пара рассталась.
После расставания с Пресняковым певица начала встречаться с бизнесменом Русланом Байсаровым. Возлюбленному артистка подарила сына Дени.
В 2005 году состоялся брак Кристины с бизнесменом Михаилом Земцовым. В 2012 в семье произошло пополнение – на свет появилась дочь Клара.
Ранее стало известно о том, что Кристина Орбакайте столкнулась с критикой из-за смелого образа. Певица предстала перед поклонниками в обтягивающем ярко-розовом платье. Подписчики отметили, что этот наряд добавляет к настоящему возрасту артистки несколько лет.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики