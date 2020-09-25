Орбакайте показала кадры с отдыха с мужем и дочкой

Орбакайте показала кадры с отдыха с мужем и дочкой
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица отметила, что они семьей отправились в путешествие

На данный момент Кристина Орбакайте находится с семьей в Бруклине. В личных соцсетях певица показала, как проводит свободное время.

В своем инстаграм-аккаунте Орбакайте выложила видео, как она вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой катается на лодке.

"У нас небольшое путешествие" – рассказала Кристина.

Пока певица записывала видео для подписчиков, ее супруг активно греб веслом. В "сторис" дочь Аллы Пугачевой показывала местные красоты, параллельно делясь своими впечатлениями.

"Красивая семья" – отметил один из пользователей Сети.

Напомним, первым избранником Кристины Орбакайте стал Владимир Пресняков-младший. У них родился сын Никита. В 1997 году пара рассталась.

После расставания с Пресняковым певица начала встречаться с бизнесменом Русланом Байсаровым. Возлюбленному артистка подарила сына Дени.

В 2005 году состоялся брак Кристины с бизнесменом Михаилом Земцовым. В 2012 в семье произошло пополнение – на свет появилась дочь Клара.

Ранее стало известно о том, что Кристина Орбакайте столкнулась с критикой из-за смелого образа. Певица предстала перед поклонниками в обтягивающем ярко-розовом платье. Подписчики отметили, что этот наряд добавляет к настоящему возрасту артистки несколько лет. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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