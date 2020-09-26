Избранница в белом платье: Газманова поздравляют после торжества

Избранница в белом платье: Газманова поздравляют после торжества
Олег Газманов. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мероприятие прошло в Кремле

Олегу Газманову вручили орден Дружбы. На церемонию награждения, которая состоялась в Кремле, певец пришел вместе со своей супругой Мариной.

Об этом исполнитель хита "Морячка" рассказал на своей инстаграм-странице. К посту артист прикрепил фото и видео. На снимках Газманов, одетый в деловой костюм, позирует в обнимку с женой. Марина вышла в свет в белом наряде – пиджаке и юбке ниже колен.

Артист отметил, что этот орден – не первая его награда, но мероприятие стало особо значимым потому, что на нем впервые побывала любимая супруга.

По словам певца, указ о его награждении орденом Дружбы вышел еще два года назад – 3 мая 2018 года. Но только сейчас у Олега Михайловича нашлось время, чтобы забрать медаль.

Напомним, у Газманова есть трое детей. Старший сын Родион появился в браке артиста с первой супругой Ириной. К слову, 39-летний музыкант пошел по стопам отца. Второго сына, Филиппа, певец усыновил. Третий ребенок, дочь Марианна, родилась во втором браке с Мариной Муравьевой.

Ранее появилась информация о том, что Олег Газманов переболел коронавирусом. Однако самоизоляция пошла ему на пользу – 69-летний певец сочинил несколько новых песен. Также опасное заболевание перенесла супруга Марина. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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