Адвокат Пелагеи рассказал о позиции артистки относительно Телегина

Адвокат Пелагеи рассказал о позиции артистки относительно Телегина
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Защита хоккеиста намерено оболгала артистку, считает он

Адвокаты Телегина утверждают, что Пелагея заняла жесткую позицию в отношении обманувшего ее супруга. Они заявляют, что артистка не дает видеться хоккеисту с дочерью с того момента, как он ушел к другой женщине. Комментарий по этому поводу дал ее защитник Филипп Рябченко.

Он уверяет, никакого запрета на этот счет у Пелагеи нет. Несмотря на недомолвки между пока еще супругами – хоккеист намерен отсудить у певицы часть имущества, – артистка не препятствует его отношениям с дочкой Таисией. Более того, Телегин приезжал к дочери 17 сентября. Фотоподтверждение оказалось в распоряжении "СтарХита". 

Адвокат рассказывает, что во время встречи девочка была очень рада общению с отцом, впрочем как и сам хоккеист. Они провели вместе полдня, все прошло в спокойной и доброй атмосфере. 

"Могу только предположить, что либо защита Ивана не в курсе того, что происходит с ним и его семьей, либо сознательно пытается выставить Пелагею в таком свете", – объясняет он. 

Рябченко заявил, что Пелагея не намерена в будущем препятствовать общению дочери с отцом. Она заинтересована, чтобы между ними сохранилась тесная связь, поскольку живет интересами Таисии и хочет, чтобы у девочки был папа, пускай и тот, который лишь приходит в гости. 

После того, как Телегин ушел к другой женщине, он перестал общаться со своими друзьями. По слухам, они поддержали в этом скандале Пелагею. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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