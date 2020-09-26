Валерия показала первое фото после новости о госпитализации

Валерия показала первое фото после новости о госпитализации
Валерия. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка поздравила близкого друга

В своем инстаграм-аккаунте Валерия опубликовала новую фотографию. На снимке артистка сидит в обнимку с оперным певцом Ильдаром Абдразаховым.

Валерия отметила, что сегодня мужчина празднует день рождения.

"Ильдарчик, дорогой, вся наша семья – твои фанаты. Поздравляем, уважаем, восхищаемся, любим!!!!" – написала она.

Артистка напомнила, что в репертуар Абдразахова входят такие яркие роли, как Борис Годунов, Дон Жуан, князь Игорь, Аттила из одноименных опер, а также многие другие.

Подписчики Валерии присоединились к поздравлениям Ильдара Амировича. Многие отметили, что он обладает настоящим талантом.

"Великий, неподражаемый! Профессионал! Гордость берет за таких земляков" – написала одна из подписчиц.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Валерию госпитализировали. Муж певицы Иосиф Пригожин рассказал, что звездная супруга подхватила какой-то вирус. У нее поднялась высокая температура, и начался озноб. Продюсер отметил – Валерии было настолько плохо, что она не могла двигаться. Однако почему видео появилось лишь сейчас он не понимает, ведь случай произошел несколько лет назад.

Кадры госпитализации певицы появилось на инстаграм-странице Виктора Дробыша. На записи заметно ослабевшая Валерия поет песню "Часики", пока ее на носилках погружают в машину скорой помощи. Композитор поддержал коллегу по шоу-бизнесу, восхитившись тем, что даже в трудные моменты жизни она не унывает.

Анастасия ГОРЮНОВА

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