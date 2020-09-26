Сбежавший из России Фирсов отказывается говорить о Легкоступовой

Сбежавший из России Фирсов отказывается говорить о Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яхтсмен уехал за границу

После трагической кончины Валентины Легкоступовой ее супруг, с которым она успела пожить в браке 40 дней, уехал из России. Куда отправился мужчина не было известно до сегодняшнего дня. Журналисты узнали, что Фирсов находится сейчас в Турции, причем поездка была запланирована заранее. 

В Турции Юрий участвует в регате. Яхтсмен находится там уже месяц. Как рассказали знакомые изданию КП, мужчина очень переживает из-за смерти супруги, а на курорте лечится морем и работой. При этом друзья стараются не говорить с ним о Легкоступовой. 

Фирсову постоянно звонят журналисты с просьбой посетить ток-шоу, посвященные смерти артистки. Однако говорить на этот счет он не намерен. Якобы СМИ предлагали ему около полумиллиона рублей за "исповедь", но вдовец брать эти деньги не стал. 

В одной из передач Фирсов заявлял, что в квартире Легкоступовой оставил рюкзачок, в котором были 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов. Он обращался к родным артистки, чтобы вернуть деньги, однако те заявили, что в этом рюкзаке были драгоценности Валентины, которые вдовец забрал. 

По результатам экспертизы на теле Легкоступовой нашли множественные следы травм. Поклонники негодуют, почему тело артистки кремировали – ведь теперь нельзя провести дополнительного исследования. Однако родственники заявили, что на то была воля самой артистки. 

Ранее погиб ведущий "Русского лото" Михаил Борисов. Между его смертью и Валентины Легкоступовой всплыла неожиданная связь. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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