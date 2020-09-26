Певица отдыхает вместе с мужем

Настя Каменских не перестает радовать фанатов откровенными фотографиями. В этот раз артистка выложила снимок, как она нежится в море.

Певица в белом купальнике легла на спину, наслаждаясь солнцем и теплым морем. Сквозь прозрачную воду можно разглядеть точеную фигуру звезды.

"Русалка" – так Каменских подписала яркую фотокарточку.

Поклонники Насти остались в восторге от этого снимка.

"Красивая", "Отличное фото", "Шикарная" – отметили интернет-пользователи.

На данный момент певица отдыхает вместе со своим супругом Алексеем Потапенко, более известным как Потап. Ранее на своей инстаграм-странице Каменских выкладывала фотографии с мужем, сделанные на яхте.

Артистка тщательно скрывает от поклонников место отпуска. Она не ставит геолокации к фото, только лишь показывая шикарные виды в "сторис".

Напомним, ранее Каменских состояла в дуэте "Потап и Настя" вместе со своим супругом. Однако позже она занялась сольной карьерой. Сейчас певица выступает под творческим псевдонимом NK, исполняя песни на русском, украинском и испанском языках.

Некоторое время назад появилась информация о том, что на Настю Каменских накинулись из-за откровенного наряда. Звезду раскритиковали за снимок в белом бикини из-за неожиданного ракурса. Многие подписчики артистки отметили, что она переходит все грани приличия.