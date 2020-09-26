Меры предосторожности ей не помогли

Ведущая "России 1" Наиля Аскер-Заде подхватила коронавирус. Она рассказала, что соблюдала все необходимые меры: носила маску и перчатки, мыла руки и старалась быть дома. Однако это не помогло.

Она объясняет, что инфекцию подхватили члены ее семьи. Она ухаживала за ними, пытаясь самой не заразиться, но вскоре тоже подхватила COVID-19.

"Когда я поняла, что мне его не избежать, изолировалась и делала сама себе экспресс-тесты дважды в день. Не зря. Болезнь удалось обнаружить в первые 12 часов", – написала она в "Телеграм".

Ведущая признается, что в тот момент ее жизнь поделилась на "до" получения положительного теста и "после". Ей было очень страшно, но дальше все зависело только от врачей. Наиля заявила, что ей повезло, поскольку болезнь протекла в легкой форме.

В те моменты ей помогла поддержка близких – лишь благодаря этому, по ее заявлениям, она смогла пережить этот период. Она отметила, что далеко не все люди, кто переболел коронавирусом, приобретают иммунитет. Сейчас крайне важно соблюдать все меры предосторожности, поскольку число заболевших увеличивается с каждым днем.