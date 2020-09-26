Шуфутинский получил неожиданный подарок от первой жены

Шансонье не видел первую супругу больше 50 лет

В первый брак Михаил Шуфутинский вступил еще во время учебы в 19 лет. Его избранницей стала однокурсница Татьяна, но в браке они прожили не долго. Артист заявляет, что расстался с первой женой спокойно. Они не ругались, не скандалили, а попросту решили разойтись. Сейчас он считает этот брак ошибкой.

Шуфутинский вспоминает, что в те годы они решили пожениться назло всем.

"Она была замечательной, а я был не так хорош, как хотелось бы, поэтому брак быстро распался", – признавался артист в эфире программы "Привет, Андрей!".

С момента расставания он не встречался со своей женой – 53 года он не знал, как сложилась ее судьба.

Татьяна рассказала, что до сих пор хранит фото артиста. Она вспоминает, что Шуфутинский был на одном курсе с Аллой Пугачевой, поэтому они часто проводили время в общих компаниях. Экс-супруге шансонье очень нравилось, как пела Примадонна. К тому моменту она еще не была популярна и часто выступала на университетских "квартирниках" по просьбе друзей.

Женщина признается, что об отношениях с Шуфутинским вспоминает с теплотой. После развода она снова вышла замуж и недавно отметила золотую свадьбу. В знак памяти она решила вернуть артисту кольцо, которое он ей тогда подарил. Она отметила, что это единственное, что осталось у него от мамы.

Михаил Шуфутинский тоже позже женился, однако в 2015 его супруги не стало. Сейчас артист состоит в отношениях с танцовщицей, которая младше его на 30 лет.