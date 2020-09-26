Бузова расплакалась после слов о Тарасове

Бузова расплакалась после слов о Тарасове
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка стала участницей шоу

Ольга Бузова стала участнице шоу экстрасенсов, в котором участникам предложили подробнее рассказать о звезде, не зная, кто она такая. Некоторые откровения довели звезду до слез. 

Один из конкурсантов заявил, что Ольга абсолютно опустошена внутри. Поэтому ей приходится тешиться постоянными слезами и алкоголем. Подобные заявления девушке не понравились. Также шаман отметил, что Бузовой сверху посылают детей, однако она сама не горит желанием стать матерью. 

Другая участница не смогла сдержать слез, когда "заглянула в личные переживания певицы". Она также заговорила о бездетности звезды. Однако самым шокирующим заявлением для Ольги стали слова про ее экс-супруга Дмитрия Тарасова. 

Он заявил, что ведущая до сих пор не может простить обиду, из-за чего ее личная жизнь не развивается. Нынешние отношения, по его заявлению, обречены на провал, поскольку Бузова не может оставить прошлое. Он посоветовал ей выкинуть все вещи бывшего возлюбленного, чтобы в ее жизни появилась настоящая любовь. После этих откровений девушка разрыдалась. 

Напомним, Ольга Бузова состояла в отношениях с Дмитрием Тарасовым около четырех лет. В 2016 их брак распался со скандалом. Сразу после этого футболист закрутил роман с Анастасией Костенко. Ольга утверждает, что именно с ней он изменял ей, пока они были вместе. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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