Актеру было 80 лет

Скончался Владимир Носачев. О смерти выдающегося актера столичного Театра сатиры стало известно накануне вечером.

О печальном событии рассказал худрук театра, известный советский и российский актер Александр Ширвиндт. Информация размещена на сайте учреждения. О причинах смерти заслуженного артиста России пока не сообщается.

Будущий известный актер появился на свет в апреле 1940 г. Владимир Носачев отучился в Щукинском училище. Свой путь к славе актер начал в 1966 г. – с этого времени он исполнял различные роли в знаменитом столичном Театре сатиры.

В 1999 г. стал обладателем почетного звания "Заслуженный артист РФ". Носачев играл в таких пользующихся популярностью у зрителя постановках, как "Малыш и Карлсон", "Нам все еще смешно…". Также актер исполнял роль Баптиста в спектакле "Укрощение строптивой". В постановке "Свободу за любовь?!" Носачев играл Сенекса.