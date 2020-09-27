Умер заслуженный артист России

Умер заслуженный артист России
Владимир Носачев. Фото: https://www.youtube.com
Актеру было 80 лет

Скончался Владимир Носачев. О смерти выдающегося актера столичного Театра сатиры стало известно накануне вечером.

О печальном событии рассказал худрук театра, известный советский и российский актер Александр Ширвиндт. Информация размещена на сайте учреждения. О причинах смерти заслуженного артиста России пока не сообщается.

Будущий известный актер появился на свет в апреле 1940 г. Владимир Носачев отучился в Щукинском училище. Свой путь к славе актер начал в 1966 г. – с этого времени он исполнял различные роли в знаменитом столичном Театре сатиры.

В 1999 г. стал обладателем почетного звания "Заслуженный артист РФ". Носачев играл в таких пользующихся популярностью у зрителя постановках, как "Малыш и Карлсон", "Нам все еще смешно…". Также актер исполнял роль Баптиста в спектакле "Укрощение строптивой". В постановке "Свободу за любовь?!" Носачев играл Сенекса.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей