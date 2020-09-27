Женщина не надеялась, что артист уйдет из семьи

Инна Белова дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей связи с Михаилом Евдокимовым. У влюбленных есть сын Даниил. Женщина призналась, что очень тяжело переживала смерть избранника и не знала, как сообщить о трагедии наследнику.

Белова познакомилась со знаменитостью в компании друзей. Их встреча была чистой случайностью, до этого женщина не проявляла особого интереса с личности популярного юмориста. Инна была приглашена на дружеские посиделки, в которых участвовал и Михаил.

Страсть между женатым артистом и привлекательной женщиной вспыхнула не сразу. Будущие влюбленные сначала стали приятельствовать. Однако со временем Михаил очаровал Инну и между ними закрутился роман.

Белова признается, что никогда не собиралась что-то требовать от влиятельного избранника. Она была искренне влюблена в пародиста. При этом девушка понимала, что Евдокимов никогда не оставит свою законную супругу. Впрочем, Инна и не пыталась на этом настаивать. Когда она забеременела, то первое время даже боялась сообщить радостную весть любимому.

Юморист всегда заботился о своей любовнице и старался сделать так, чтобы Инна ни в чем не нуждалась.

"Квартиру не успел купить, а машину подарил. Он приезжал, сразу в сторонку клал денежки", – рассказывает Белова в программе "Секрет на миллион".

Уход Михаила из жизни стал настоящим ударом для женщины. Несмотря на свое положение любовницы, Инна отправилась на церемонию прощания и проводила любимого мужчину в последний путь.

После Евдокимова Белова не стала претендовать на наследство. Недавно женщина все же сделала тест ДНК, который подтвердил отцовство Евдокимова. Однако Даниил продолжает носить фамилию матери. Сейчас Инна Белова вышла замуж, хотя до сих пор хранит теплые чувства к артисту.

Напомним, Михаил Евдокимов погиб в результате автокатастрофы в 2005 году.