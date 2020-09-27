Артист примерил неожиданный образ

Прохор Шаляпин позабавил многотысячную армию подписчиков свежими кадрами. На серии фотографий певец предстал в виде "Русала" – именно так окрестил свой образ сам артист.

Шаляпин позирует с голым торсом. На ноги знаменитости надет ярко-синий с фиолетовыми вставками хвост мифического обитателя морей и океанов. На одном из кадров певца окружают три маленькие русалочки. Юные модели вместе с артистом радостно плескаются в воде.

"Все видели Русалочку, но никто до сего дня Русала!", – подписал свежую публикацию Прохор.

Фанатов удивил необычный образ, но они, в целом, позитивно оценили новые фотографии. Подписчики похвалили звездного любимца за находчивость.

"Ха-ха, Проша, ты такой прикольный!", "Мужчина должен быть мужиком, а не с хвостом", "Такие посты поднимают настроение", "Красотище", "Талантлив, позитивен, красив, всегда на высоте!", "Ты что хвост прицепил?" – веселятся в комментариях под постом пользователи Сети.

Кстати, ранее стало известно, что любвеобильный певец обзавелся новой подругой. Совсем недавно Шаляпин расстался с Татьяной Дэвис – канадской миллионершей, но уже проводит время в компании другой спутницы.