Улыбается и хорошо себя чувствует: стало известно об улучшении состояния Заворотнюк

Улыбается и хорошо себя чувствует: стало известно об улучшении состояния Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда идет на поправку и радуется жизни, утверждает медсестра

Звездная актриса Анастасия Заворотнюк, слухи о которой не утихают на протяжении года, со всей тщательностью скрывается от назойливых папарацци и не дает о себе знать. Никто не имеет представления о том, как звезда выглядит после многочисленных испытаний, которые ей довелось пройти за последнее время. Лишь семейный круг и медики, задействованные в ее лечении, знают о происходящем.

Одна из медработниц Каширской больницы рассказала, как однажды смогла встретиться с Анастасией. И раскрыла в беседе со СМИ истинную правду, чтобы развеять многочисленные слухи и злые домыслы: Заворотнюк совершенно не напоминает сейчас исполнительницу Жанну Фриске, когда та стала неузнаваемой после лечения рака. Анастасия смогла сохранить свою красоту и совершенно не изменилась.

В настоящее время, утверждает медсестра, актриса находится на медреабилитации в Москве. А многочисленные заявления о том, что она отправилась в Европу проходить экспериментальное лечение – лишь слухи. Звезда чувствует себя в полном порядке. Ее внешность не претерпела изменений.

"Улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась", – поведала медработница.

Не так давно стали появляться новости о положительном состоянии артистки. Остается лишь надеяться на то, что после полноценного восстановления она сможет поведать о том, как прошла через все тяготы страшного заболевания, передает Popcake.TV.

Кстати, не так давно продюсер "Моей прекрасной няни" Александр Акопов заявил, что артистка вновь может вернуться к исполнению своей роли. Ее могут позвать на съемки нового сезона – возвращения звезды ждет все команда. Самым важным, добавил Акопов, остается выздоровление Насти.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виталий Уткин
Ответить
Исцеление себя или другого должно быть именно комплексным. Оно начинается с анализа кармических причин, их устранения через покаяние. И лишь затем (или параллельно с продолжением покаянной работы) осуществляется психоэнергетическое, медикаментозное и другое лечение.
Важно помнить, что во всех ситуациях, в которые мы попадаем, всегда участвует Бог. И Он ждёт от нас правильных решений. Они же могут иметь место лишь в том случае, если мы научаемся мыслить не эгоцентрически, а Богоцентрически. То есть, ощущая не себя, а именно Его — Регулятором, Целью, Смыслом, Центром всех происходящих событий
1
новости партнеров
По теме

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей