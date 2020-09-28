После смерти Кокшенова стало известно о связи двух его жен

После смерти Кокшенова стало известно о связи двух его жен
Михаил Кокшенов. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-супруга актера откровенно рассказала о тесном общении со вдовой

Михаил Кокшенов не дожил до своего 84-летия несколько месяцев – народный артист умер от последствий инсульта в июне этого года. Сейчас близкие киноактера занимаются созданием памятника. Об этом рассказала его бывшая жена Елена. После смерти артиста женщины тесно общаются.

По ее словам, монумент будет представлять собой мраморную фигуру Кокшенова, дополненную кадрами из фильмов с его участием. Вдова Наталья Лепехина ведет переговоры со скульптором – проект уже утвержден. Монтаж же начнется не ранее апреля следующего года, рассказала бывшая жена StarHit.

Наталья и Елена поддерживают связь после смерти народного артиста и вместе занимаются работой над памятником. Несмотря на то что Кокшенов не оставил завещания, борьбы за наследство удалось избежать. Елене бывший муж оставил две квартиры после развода в 2007 г., а остальное имущество записал на Наталью.

Также недавно выяснилось, что у Кокшенова была еще одна тайная жена. Кроме того, именно она стала матерью его дочери Марии, которая последние годы с актером не поддерживала близкие отношения.

Михаила Кошенова не стало 4 июня 2020 года. Народный артист не смог восстановиться после инсульта. Его прах захоронен в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

Карина СИРАЗОВА

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