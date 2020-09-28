В мае мужчина сильно пострадал

Дмитрий Иванов стал гостем программы "Звезды сошлись". В студии бывший муж Лолиты появился без передних зубов и с титановыми подложками под глазами.

16 мая тренер по игре в сквош сильно пострадал. Ходили слухи, что мужчину избили. Однако сам он отметил, что это был несчастный случай.

Иванов рассказал, что он до сих пор окончательно не восстановился после случившегося. На теле Дмитрия остались гематомы. Также теперь мужчина носит вставные зубы. Но это еще не самое страшное.

"У меня стоят титановые подложки под глазами и скобы, которые сшили мои скулы" – добавил он.

В происшествии Иванов получил двенадцать переломов. Его доставили в больницу в ужасающем виде – у мужчины фактически не было носа, так как хрящ был полностью поломан. Всего Дмитрию сделали шесть операций. За это тренер отдал 800 тысяч рублей.

"Если бы мне не сделали лицо, то я бы просто потерял зрение" – признался экс-супруг Лолиты.

Сейчас правый глаз Иванова не закрывается до конца. Более того, у него до сих пор не нормализовалось дыхание.

Напомним, Дмитрий Иванов стал пятым по счету мужем Лолиты. Они пробыли в браке 10 лет.

Ранее появилась информация о том, что певица выписала бывшего возлюбленного со своей жилплощади, превратив его в бомжа.