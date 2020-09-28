Актер и его наследник видятся очень редко

Некоторое время назад Евгений Миронов появился на публике с 6-летним сыном Федей. Общественность была шокирована этой новостью, так как мало кто знал, что актер является отцом. Но недавно появилась информация о том, что артисту пришлось расстаться с наследником из-за плотного графика.

Сейчас у Миронова насыщенный рабочий график. Он не только участвует в съемках и репетициях, но и руководит Театром Наций. Артист настолько занят, что ему попросту некогда заниматься воспитанием маленького сына. Поэтому он отвез Федю к сестре – балерине Оксане, передает "Экспресс Газета".

Сообщается, что мальчик живет вместе с тетей в Болгарии. Квартиру сестре купил сам Евгений Витальевич. Также ребенок находится под присмотром матери актера – 79-летней Тамары Петровны.

Федя Миронов уже был в Болгарии. Он ездил туда вместе с сестрой звездного отца и ее детьми еще до начала пандемии. Да и сам артист приезжал "погреть косточки".

По некоторым данным, ребенок появился на свет от суррогатной матери. Однако официального подтверждения этой информации не было. Миронов наотрез отказывается раскрывать подробности своей личной жизни.

Говорят, что Евгений Витальевич ни разу не состоял в официальном браке. Ходили слухи, что некоторое время Евгений жил с гражданской женой Марианной.