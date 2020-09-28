Знаменитость заявила, что в такой она родилась 48 лет назад

Знаменитая американская актриса Гвинет Пэлтроу, которой 27 сентября исполняется 48 лет, опубликовала в микроблоге фото, на котором без всякого стыда демонстрирует свою фигуру. Звезда решила поразить поклонников, обнажившись ради откровенного кадра, подчеркивающего ее формы.

На опубликованной фотографии Гвинет позирует в саду под деревьями. Одной рукой актриса прикрывает свою грудь, а вторую приложила к лицу. Артистку украшает лишь один браслет – это все, что на ней есть.

Сама Гвинет объяснила, что решила запечатлеть себя в первозданном виде – звезда написала на своей странице в "Инстаграм", что надела "костюм, в котором родилась".

Многочисленные поклонники поздравили Гвинет с днем рождения, выразив свое восхищение столь откровенным снимком.

"Сегодня твой день. Можешь делать все, что пожелаешь", "Роскошное тело, почему бы и не продемонстрировать? Поздравляю", "Самый лучший костюм на день рождения",

– пишут фолловеры (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Кстати, супруг Гвинет, сценарист Юрэд Фэлчук, поздравил супругу, рассказав о том, как любит свою "хулиганку".

"Учит меня тому, как я должен выглядеть, всегда ставит меня на место. Поверьте мне, она лучшая. Я люблю тебя", – написал Брэд на своей странице в "Инстаграм".

Ранее стало известно, что Гвинет вместе с остальными коллегами по цеху обвинила скандального голливудского кинодеятеля Харви Вайнштейна в домогательствах, которые тот, по их словам, совершал после согласия звезд на постель ради карьерных достижений.