Ведущий "Модного приговора" поведал о том, как договаривался с Примадонной

Историк моды Александр Васильев имеет личную коллекцию платьев и одежды. Модельер поведал о том, как пополнил ее благодаря одежде Примадонны, врученной ему лично.

Васильев заявил, что нередко пробирается сложными путями к заветным экспонатам – как-то он обращался к певице Эдите Пьехе за платьями напрямую, но та заявила, что ничем ценным не располагает.

Та же история происходила с Аллой Пугачевой – певица все время отвечала отказом, и вдруг однажды ее конферансье передала Васильеву платье, в котором Примадонна выступила на "Интервидении". Позднее Пугачева сама заявила, что такой наряд не слишком презентабелен. А после передала ему 15 платьев – Васильев ради этого посещал ее хоромы.

"Я специально ездил за ними к ней в подмосковный замок", – рассказал модельер.

Однажды модельеру пришлось ехать за платьем покойной певицы Юлии Началовой к ее родителям – Александр запомнил, как звезда выступала в качестве эксперта на "Модном приговоре" и сохранил ее контакты. Спустя какое-то время после кончины артистки Васильев поехал к ее маме – она лично передала ему платье звезды, сообщает "Дни.ру".

Не так давно Васильев похвастался своей курортной виллой, выстроенной в стиле Серебряного века. Александр отреставрировал здание в Калининградской области, показав обновленный интерьер.